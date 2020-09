Langenfeld (Rheinland)

Automatensprenger entkommen Polizei auf der Autobahn

23.09.2020, 10:28 Uhr | dpa

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Langenfeld (Kreis Mettmann) sind die mutmaßlichen Täter der Polizei bei einer Verfolgungsjagd über die Autobahn entkommen. Anwohner hatten die Polizei nach der Sprengung am frühen Mittwochmorgen alarmiert. Die Beamten fuhren mit mehreren Wagen zum Tatort und sahen noch, wie zwei Männer eilig in einen silbergrauen Wagen mit Viersener Kennzeichen stiegen, berichtete die Polizei. In dem Auto habe offenbar eine dritte Person als Fahrer gesessen.

Bei der Verfolgungsjagd über die A59 hätten die Polizeiwagen den Anschluss zu dem mit Höchstgeschwindigkeit flüchtenden Audi nicht lange halten können. Die Fahndung dauere an. An dem gesprengten Geldautomaten seien Geldscheine und Tatwerkzeuge gefunden worden. Ob die Täter Beute machten, stehe noch nicht fest. Auch der Sachschaden könne noch nicht beziffert werden.