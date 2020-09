Usedom

Brandstifter verunsichern Usedomer: Autos und Laube zerstört

23.09.2020, 10:41 Uhr | dpa

In der Stadt Usedom (Vorpommern-Greifswald) hat es erneut gebrannt. Wenige Tage nachdem drei Autos in Flammen standen, ist am Dienstag eine massiv gebaute Laube in Flammen aufgegangen, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Anklam sagte. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Ein Zusammenhang werde geprüft.

Nach ersten Untersuchungen gehörte die Laube der Stadt, war aber verpachtet. Das Feuer habe ein Nachbargebäude ebenfalls beschädigt. Die Höhe des Schadens sei noch unklar. Zuvor war in der Nacht zum 18. September an einem auf einer Straße geparkten Auto ein Feuer ausgebrochen. Der Wagen und ein daneben stehendes Auto brannten aus, ein drittes Auto wurde beschädigt, so dass der Gesamtschaden auf 16 000 Euro geschätzt wurde.

Ein Brandgutachter stellte fest, dass es keine Anzeichen für eine technische Ursache gab. Die Polizei hofft nun in beiden Fällen auf Hinweise von Anwohnern.