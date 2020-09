Sindelfingen

Amazon prüft Bau eines Verteilzentrums in Sindelfingen

23.09.2020, 11:50 Uhr | dpa

Der weltgrößte Online-Händler Amazon erwägt den Bau eines neuen Verteilzentrums in Sindelfingen im Kreis Böblingen. Man prüfe derzeit diese Möglichkeit, teilte der Konzern am Mittwoch auf Anfrage mit. Zunächst hatten mehrere Medien berichtet. Weitere Details nannte das Unternehmen nicht. Offen blieb somit auch, bis wann eine Entscheidung getroffen werden soll und wie viele Arbeitsplätze in Sindelfingen neu entstehen könnten.

Verteilzentren sind nach Firmenangaben eine Art Zwischenstation im System von Amazon: Hier kommen Pakete aus Logistik- und Sortierzentren an und werden im Anschluss von den Lieferpartnern abgeholt, die die Sendungen dann zu den Kunden bringen. Ein reines Amazon-Verteilzentrum gibt es in Baden-Württemberg bisher nicht, in Pforzheim steht allerdings ein Logistikzentrum.