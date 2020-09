Neustrelitz

Premieren-Quartett in Neubrandenburg und Neustrelitz

23.09.2020, 12:15 Uhr | dpa

Wie viel zivilen Ungehorsam verträgt ein Staat? Gibt es ein Recht auf ein normales Leben? Mit diesen Themen befasst sich das Theater in Neustrelitz und Neubrandenburg in gleich vier Premieren innerhalb weniger Tage, wie eine Theatersprecherin am Mittwoch sagte. Grundlage dafür seien antike Stücke sowie Texte des Dramatikers Heiner Müller (1929-1995) und der Schriftstellerin Christa Wolf (1929-2011). Zuerst wird an diesem Freitag "Ohne Hoffnung und Verzweiflung" mit den Müller-Texten im Schauspielhaus Neubrandenburg als Drei-Personen-Stück aufgeführt.

Bei Müller würden bekannte Figuren der Antike wie Herakles oder Medea zu Spiegeln der heutigen Gesellschaft, erläuterte die Sprecherin. Ihre Geschichten scheinen sich in einer Art ewigen Wiederkehr zu wiederholen. Es folgt eine szenische Lesung aus Wolfs "Kassandra", die sie 1983 gleichzeitig in Ost- und Westdeutschland veröffentlicht hatte. Das Stück gilt als flammendes Plädoyer für Frieden und gegen den Irrsinn eines Krieges. Zu dem Komplex gehören zudem "Antigone" von Jean Anouilh sowie ein Monolog von Ismene - der Schwester von Antigone -, in dem es um das Recht auf ein "normales Leben" geht.

Das Schauspiel habe sich in der erzwungenen Stilllegung des Theaterbetriebs in der Corona-Zeit auf die "universelle Kraft der Mythen" besonnen und einen "Antike-Baukasten" zusammengestellt, der digital abrufbar ist. Im Theater können Gäste ohne Maske, aber mit Sicherheitsabstand Aufführungen genießen. Die Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz ist mit rund 200 Beschäftigten eines von vier großen Theater- und Orchesterhäusern im Nordosten.