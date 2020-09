Hassendorf

Diebstahl an Kartoffelstand: Betreiber stellen einen Täter

23.09.2020, 12:16 Uhr | dpa

Nach einem Diebstahl an einem Kartoffelstand in Hassendorf im Kreis Rotenburg haben die Betreiber einen von zwei Tätern nach einer Verfolgungsfahrt gestellt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten zwei Männer am Vortag die Kasse des landwirtschaftlichen Verkaufs aufgebrochen und eine kleinere Summe Geld gestohlen. Die Betreiberin bemerkte die Tat und informierte direkt ihren Ehemann sowie die Polizei.

Mit dem Auto folgte das Paar den auf Fahrrädern flüchtenden Dieben. Ein Bauarbeiter half dem Ehemann einen der Männer festzuhalten und der Polizei zu übergeben. Der 21-Jährige ist der Polizei wegen ähnlicher Taten bekannt. Die Polizei geht davon aus, dass er auch das Fluchtfahrrad gestohlen hatte. Seinen mutmaßlichen 19 Jahre alten Komplizen konnten die Beamten ermitteln, beiden wird schwerer Diebstahl vorgeworfen. Hassendorf gehört zur Samtgemeinde Sottrum.