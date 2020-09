Weimar

Pizzafahrer in Weimar lieferte offenbar auch Drogen

23.09.2020, 15:11 Uhr | dpa

Ein Mitarbeiter eines Pizzabringdienstes hat in Weimar mutmaßlich auch Drogen ausgeliefert. Bei einer Kontrolle seines Wagens seien am Montag größere Mengen Drogen entdeckt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Auf richterlichen Beschluss sei dann die Wohnung des 30-Jährigen durchsucht worden, wobei weitere Betäubungsmittel sowie größere Mengen Bargeld gefunden und sichergestellt worden seien. Nachdem bei dem Mann schon in der vergangenen Woche Drogen sichergestellt worden waren, wurde wegen der Wiederholungsgefahr Haft gegen ihn angeordnet.