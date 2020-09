Bernburg (Saale)

Lastwagenfahrer fährt auf Stauende und stirbt

23.09.2020, 15:17 Uhr | dpa

Auf der Autobahn 14 ist ein Lastwagenfahrer in ein Stauende gefahren und an den Folgen des Unfalls gestorben. Durch die Wucht des Aufpralls auf einen haltenden Lastwagen nahe Bernburg am Mittwochvormittag wurde die Fahrerkabine stark beschädigt, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Zuvor hatte ein schon haltender 65 Jahre alter Lastwagenfahrer im Rückspiegel das sich zügig nähernde Fahrzeug beobachtet. Er setzte seinen Lastwagen in Bewegung, lenkte ihn am Vordermann vorbei nach rechts und blieb erst in der Böschung stehen. Zwei Fahrer wurden jeweils leicht verletzt und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die A14 war zeitweise gesperrt.