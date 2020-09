Magdeburg

Ministerium: Bislang 2500 Corona-Fälle in Sachsen-Anhalt

23.09.2020, 15:20 Uhr | dpa

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Sachsen-Anhalt hat am Mittwoch die Marke von 2500 erreicht. Von Dienstag- bis Mittwochvormittag seien 27 neue Infektionen mit Sars-CoV-2 hinzugekommen, teilte das Gesundheitsministerium in Magdeburg mit. Demnach wurden aus dem Salzlandkreis acht Fälle gemeldet, fünf aus dem Landkreis Wittenberg, vier aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld und je drei aus dem Saalekreis und der Stadt Halle. In der Stadt Dessau-Roßlau gab es zwei neue Fälle und je einen im Burgenlandkreis und im Landkreis Stendal.

Die Zahl der Gestorbenen, bei denen Sars-CoV-2 nachgewiesen wurde, liegt weiter bei 67. Schätzungen zufolge sind von allen Infizierten bisher 2239 wieder genesen; 362 Menschen wurden in Krankenhäusern behandelt.