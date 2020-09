Luxembourg

Fall Maddie: Urteil zu Verdächtigen-Haftbefehl erwartet

24.09.2020, 01:14 Uhr | dpa

Zu den Bemühungen des Tatverdächtigen im Fall Maddie um eine Freilassung aus dem Gefängnis wird heute ein wichtiges Urteil erwartet. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg will entscheiden, ob das Landgericht Braunschweig den 43-jährigen Deutschen im Dezember vergangenen Jahres wegen der Vergewaltigung einer US-Amerikanerin verurteilen durfte. Der Mann fordert eine Aufhebung des Urteils, weil er ursprünglich auf Grundlage eines Europäischen Haftbefehls für eine andere Straftat an Deutschland ausgeliefert worden war.

Inzwischen wird gegen den Mann im Fall der vor mehr als 13 Jahren verschwundenen Madeleine "Maddie" McCann wegen Mordverdachts ermittelt. Das Mädchen war 2007 kurz vor ihrem vierten Geburtstag aus einer Ferienanlage im portugiesischen Praia da Luz verschwunden - der Fall sorgt bis heute weltweit für Aufsehen. Im Gefängnis in Kiel sitzt der Verdächtige derzeit wegen Drogenhandels.

Die Aussichten auf Erfolg stehen für den 43-Jährigen aber eher schlecht. Ein Generalanwalt des EuGH war in einem Rechtsgutachten zu dem Ergebnis gekommen, dass das Landgericht Braunschweig den Mann verurteilen durfte. Das Gutachten vom August dieses Jahres ist für die EuGH-Richter zwar nicht bindend, meist folgen sie aber der Einschätzung des zuständigen Generalanwaltes.