Potsdam

Debatte über den Schutz vor Afrikanischer Schweinepest

24.09.2020, 01:37 Uhr | dpa

Potsdam (dpa/bb) - Nach dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in Brandenburg berät der Landtag heute über den Schutz gegen eine weitere Ausbreitung. In einer Aktuellen Stunde geht es auf Antrag der CDU-Fraktion um die Eindämmung der Tierseuche und um Hilfe für Landwirte. Bauern sind betroffen, weil sie im Gefahrengebiet rund um die Funde infizierter Wildschweine vor allem in den Kreisen Spree-Neiße und Oder-Spree keine Agrarflächen nutzen dürfen und Schweinefleisch nicht mehr nach außerhalb transportiert werden darf. Inzwischen sind 29 Fälle der Schweinepest bei Wildschweinen in Brandenburg bestätigt, Hausschweine sind bisher nicht betroffen.

Die Abgeordneten debattieren auch über Tiertransporte. Die drei Fraktionen der Kenia-Koalition dringen darauf, dass Fälle von Tierleid auf Tiertransporten eingedämmt werden und die Versorgung auf langen Strecken in Länder außerhalb der EU verbessert wird. Im Juni hatte die Tierschutzorganisation Vier Pfoten Anzeige gegen mehrere Brandenburger Veterinärämter wegen des Verdachts der Beihilfe zur Tierquälerei gestellt. Die Staatsanwaltschaften Cottbus und Potsdam nahmen daraufhin Ermittlungen wegen Tierwohlgefährdung auf.