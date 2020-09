Schwerin

Landtag berät über Projekt Deutsche Einheit Nummer eins

24.09.2020, 02:13 Uhr | dpa

Das noch immer unvollendete Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nummer eins, der zweigleisige Ausbau der Bahn-Verbindung Lübeck/Hagenow Land - Stralsund, beschäftigt den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern heute. Dass der Ausbau dieser Ost-West-Bahnverbindung 30 Jahre nach der Einheit immer noch nicht fertig ist, sei inakzeptabel, schimpfen die Regierungsfraktionen CDU und SPD, die das Thema auf die Tagesordnung gesetzt haben. Die Landesregierung solle bei der Bundesregierung mit Nachdruck auf die Fertigstellung der noch offenen Teilprojekte drängen, verlangen sie.

Weitere Themen der Landtagssitzung sind die Lebensbedingungen junger Menschen im Land, die Zukunft der Weidetierhaltung in MV und die Sicherheit an Badestellen. Die Linke will die Mindeststandards in den Flüchtlingsheimen des Landes anheben. Die AfD fordert in einem Antrag, alle coronabedingten Verbote und Einschränkungen in Mecklenburg-Vorpommern aufzuheben.