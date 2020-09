Gotha

Mann zwischen Laderampe und Laster eingeklemmt und stirbt

24.09.2020, 09:36 Uhr | dpa

Bei einem Arbeitsunfall ist ein 58-Jähriger in Gotha von seinem Sattelzug erfasst worden und ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, als der Laster plötzlich rückwärts rollte, wie die Polizei mitteilte. Der 58-Jährige wurde zwischen dem Sattelauflieger des Fahrzeugs und einer Laderampe eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar.