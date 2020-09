Kamenz

Wirtschaftsleistung in Sachsen um 6,5 Prozent geschrumpft

24.09.2020, 11:30 Uhr | dpa

Die Corona-Krise hat tiefe Spuren in der sächsischen Wirtschaft hinterlassen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,5 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Damit liegt Sachsen etwa im Bundesdurchschnitt (minus 6,6 Prozent). Ausschlaggebend für die Entwicklung in Sachsen sei vor allem der Einbruch im produzierenden Gewerbe gewesen. Unter anderem hatten Automobilhersteller und Zulieferer Einbußen durch zeitweise geschlossene Werke.