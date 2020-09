Reiskirchen

Abschnitt der A5 in Mittelhessen am Wochenende gesperrt

24.09.2020, 14:21 Uhr | dpa

Die Autobahn 5 in Mittelhessen wird an diesem Wochenende auf einem Abschnitt erneut gesperrt. Betroffen sei die Strecke zwischen der Anschlussstelle Homberg (Ohm) und dem Reiskirchener Dreieck, teilte die Behörde Hessen Mobil am Donnerstag mit. Entlang der Autobahn müssten tote Bäume und Äste entfernt werden. Die andere Richtung der A5 ist diesmal nicht betroffen - sie war am Wochenende zuvor zeitweise gesperrt gewesen.

Der Abschnitt in Fahrtrichtung Frankfurt wird von Samstagfrüh (26.9./5.00 Uhr) bis voraussichtlich Sonntagmittag (27.9./12.00 Uhr) gesperrt sein. Ebenfalls gesperrt seien deshalb die Auffahrten auf die A5 in Richtung Frankfurt an den Anschlussstellen Homberg (Ohm) und Grünberg. Der Verkehr werde großräumig ab dem Hattenbacher Dreieck über die A7 nach Fulda und dann weiter auf die A66 nach Hanau umgeleitet.