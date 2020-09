Crimmitschau

20 Prozent Umsatzeinbußen in der Textilbranche

24.09.2020, 15:03 Uhr | dpa

Die ostdeutsche Textilindustrie kämpft mit den Folgen der Krise: Der Branchenumsatz ist in den ersten acht Monaten 2020 Corona-bedingt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 20 Prozent eingebrochen, schätzt der Branchenverband vti (Nord-Ostdeutsche Textil- und Bekleidungsindustrie). Die starke Nachfrage nach Mund-Nasen-Masken im Frühjahr habe zwar kurzfristig geholfen, der Boom sei aber auch schnell wieder vorbei gewesen. "Besonders stark betroffen sind Zulieferer für den Fahrzeug-, Schiff- und Flugzeugbau", sagte vti-Vorstandsvorsitzender Thomas Lindner bei der Mitgliederversammlung des Verbands am Donnerstag in Crimmitschau. Hart getroffen habe es auch Mode- und Bekleidungsproduzenten. In diesem Segment liegt das Umsatzminus demnach sogar bei 36 Prozent.