Schwerin

Landtag will Verlängerung der Regelstudienzeit in MV

25.09.2020, 02:25 Uhr | dpa

Im Eilverfahren verlängert Mecklenburg-Vorpommern die Regelstudienzeit an Universitäten und Hochschulen coronabedingt um ein Semester. Nur zwei Tage nach Einbringung der Gesetzesänderung will der Landtag in Schwerin am Freitag (9.00 Uhr) abschließend darüber beraten und die befristet geltende Regelung verabschieden.

Helfen soll die Maßnahme insbesondere Bafög-Beziehern. Die staatliche Finanzhilfe gibt es nur für die jeweilige Regelstudienzeit. Wer länger Bafög beziehen will, muss das beantragen und ausführlich begründen. Mit der Verlängerung um ein Semester per Gesetz soll der bürokratische Aufwand für Studenten und Studierendenwerke gesenkt werden.

Zum Abschluss der Sitzungswoche wird das Parlament auf Antrag der Linken zudem erneut über die Finanzierung von Pflegeheimplätzen debattieren. Nach dem Willen der Oppositionsfraktion soll über den Bundesrat eine Senkung der Eigenanteile für Pflegebedürftige erreicht werden. Die Einführung einer Kindergrundsicherung ist weiteres Thema der Landtagssitzung.