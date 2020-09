Wolfhagen

Schule wird nach ermordetem Regierungspräsidenten benannt

25.09.2020, 03:20 Uhr | dpa

Eine nordhessische Schule wird am heutigen Freitag nach dem ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke benannt. Mit der Umbenennung der bisherigen Wilhelm-Filchner-Schule in Wolfhagen wollen der Landkreis Kassel und die Schule an den erschossenen CDU-Politiker erinnern. Bei dem Festakt wird auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) anwesend sein. Lübcke war im Juni 2019 vor seinem Haus in Wolfhagen-Istha getötet worden. Wegen der Tat muss sich der Hauptangeklagte Stephan Ernst derzeit vor dem Oberlandesgericht Frankfurt verantworten. Der Generalbundesanwalt geht von rechtsextremen Motiven aus.