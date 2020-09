Limburg an der Lahn

Prozess um Lkw-Unfall in Limburg: Angeklagter will aussagen

25.09.2020, 03:33 Uhr | dpa

Das Landgericht in Limburg. Foto: picture alliance / Fredrik von Erichsen/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Im Prozess um einen mutmaßlich absichtlich verursachten Lkw-Unfall mitten in Limburg hat der Angeklagte für den zweiten Verhandlungstag am heutigen Freitag eine Erklärung angekündigt. Es wäre das erste Mal, dass er sich zu den Vorwürfen äußert. Während des Ermittlungsverfahrens hatte der 33-Jährige geschwiegen, sein Motiv ist daher bislang unklar. Der Prozess war am 9. September losgegangen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Syrer unter anderem versuchten Mord vor. Der Mann soll am 7. Oktober 2019 in Limburg einen Lastwagen gekapert haben und damit kurz darauf ungebremst auf mehrere an einer Kreuzung stehende Autos aufgefahren sein. 18 Menschen wurden verletzt.