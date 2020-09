Faßberg

Verteidigungsministerin besucht Heeresflieger in der Heide

25.09.2020, 03:42 Uhr | dpa

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) besucht heute die Heeresflieger in der Lüneburger Heide. Bei dem Termin will sich Kramp-Karrenbauer unter anderem über den bevorstehenden Afghanistan-Einsatz der Truppe informieren. Bei dem Besuch will sich die Ministerin auch für Gespräche mit Soldatinnen und Soldaten Zeit nehmen. In Faßberg ist das Transporthubschrauberregiment 10 stationiert. Außerdem ist dort das Technische Ausbildungszentrum der Luftwaffe untergebracht.