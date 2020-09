Gröbzig

Museumsverein erhält finanzielle Unterstützung

25.09.2020, 06:13 Uhr | dpa

Der Museumsverein der Synagoge Gröbzig in der Stadt Südliches Anhalt (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) erhält in den kommenden zwei Jahren mehr als 170 000 Euro vom Land. Den entsprechenden Zuwendungsvertrag wollte Staats- und Kulturminister Rainer Robra (CDU) am Freitag (10.00 Uhr) in Magdeburg dem Verein übergeben, wie die Staatskanzlei mitteilte.

Das Museum in Gröbzig besteht aus der Synagoge der ehemaligen jüdischen Gemeinde, dem Gemeindehaus, einer Schule und einem Friedhof. Es ist den Angaben nach eines der wenigen Zeugnisse jüdischer Kultur in Deutschland, das die Zeit des Nationalsozialismus ohne schwere Zerstörungen überstanden hat.