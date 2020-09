Butzbach

Unbekannte sprengen Geldautomaten: Filiale beschädigt

25.09.2020, 06:15 Uhr | dpa

Unbekannte haben in Butzbach einen Geldautomaten in einer Bankfiliale gesprengt und mit der Beute die Flucht ergriffen. Zeugen hätten gesehen, wie die Tatverdächtigen in einem dunklen Auto davongefahren seien, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Demnach sprengten mehrere Unbekannte am frühen Freitagmorgen den Geldautomaten, dabei sei der Bankvorraum beschädigt worden. Die Höhe der Beute und des Sachschadens war zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen dauerten an.