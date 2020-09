Dresden

Motorradfahrer kracht in parkendes Auto und stirbt

25.09.2020, 07:47 Uhr | dpa

Ein 34 Jahre alter Motorradfahrer ist in Dresden mit seiner Maschine in ein parkendes Auto gekracht und gestorben. Der Mann sei am Donnerstagabend auf der Großenhainer Straße unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der 34-Jährige in einer Rechtskurve auf seinem Motorrad geradeaus und krachte in ein am Straßenrand parkendes Auto. Der Mann starb noch am Unfallort.