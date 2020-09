Buchholz in der Nordheide

Luchse freuen sich auf Kräftemessen mit Thüringer HC

25.09.2020, 09:55 Uhr | dpa

Aufsteiger Handball Luchse Buchholz 08-Rosengarten sieht der Bundesliga-Partie beim Thüringer HC am Samstag (18.00 Uhr) gelassen entgegen. Obwohl die Gastgeberinnen einige namhafte Abgänge zu verkraften hatte, darunter die ehemalige Buxtehuderin Emily Bölk, betonte HL-Trainer Dubravko Prelcec: "Der THC hat trotz des Umbruchs eine tolle Mannschaft mit großartigen Einzelspielerinnen. Wir sind in erster Linie sehr glücklich, dass wir am letzten Samstag die ersten beiden Punkte verbuchen konnten." Das werde sein Team beflügeln, "aber ich bin nicht so vermessen, in Thüringen etwas Zählbares einzufordern".

Co-Trainer Matthias Steinkamp machte ebenfalls keinen Hehl aus den Vorzeichen. "Wir können ohne Druck nach Thüringen reisen und uns unabhängig vom Ergebnis weiterentwickeln", ergänzte er. "Besonders im gebundenen Spiel müssen wir variabler und effektiver werden. Alle freuen sich auf das Kräftemessen mit solch einer Mannschaft."