Halle (Saale)

Plus beim Güterumschlag in der Binnenschifffahrt

25.09.2020, 11:20 Uhr | dpa

Die Binnenschifffahrt in Sachsen-Anhalt hat beim Güterumschlag im ersten Halbjahr 2020 ein Plus von elf Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verbucht. Zwischen Januar und Juni seien rund drei Millionen Tonnen Güter umgeschlagen worden, teilte das Statistische Landesamt am Freitag in Halle mit. Rund 62 Prozent seien von oder zu Häfen in anderen Bundesländern verschifft worden, 38 Prozent hätten das Ausland betroffen. Gut ein Drittel (1,1 Millionen Tonnen) der Güter seien Erzeugnisse der Land- und Forstwirtschaft sowie der Fischerei gewesen. Aus- und eingeladen wurde den Angaben zufolge je etwa zur Hälfte in Häfen und Umschlagstellen an der Elbe und am Mittellandkanal.