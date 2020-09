Schwerin

Polizei holt Achtjährigen aus verwahrloster Wohnung

25.09.2020, 13:16 Uhr | dpa

Die Polizei hat in Schwerin einen Achtjährigen aus einer verwahrlosten und verdreckten Wohnung geholt, in der auch Drogen und Drogen-Utensilien gefunden wurden. Das Jugendamt nahm das Kind nach dem Einsatz am Donnerstagabend im Plattenbaugebiet Großer Dreesch in Obhut, wie die Polizeiinspektion Schwerin am Freitag mitteilte.

Nachbarn hatten die Beamten demnach wegen Lärms, starken Cannabisgeruchs und aus dem Fenster geworfener Möbelteile gerufen. Als die Beamten eintrafen, war neben dem schlafenden Kind ein 28-jähriger Freund der Mutter in der Wohnung. Die 23-Jährige und ein weiterer Freund seien später eingetroffen. "Augenscheinlich standen alle drei Erwachsene unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln", hieß es.

Im vergangenen Jahr haben die Jugendämter in Mecklenburg-Vorpommern 1033 Kinder wegen dringender Gefährdung des Kindeswohls zumindest zeitweise in Obhut genommen.