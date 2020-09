Bremervörde

Mann springt vor Polizei aus Fenster

25.09.2020, 13:19 Uhr | dpa

Ein mutmaßlicher Drogenhändler ist auf der Flucht vor der Polizei aus einem Fenster in mehreren Metern Höhe gesprungen und hat sich an einer Straßenlaterne heruntergleiten lassen. Der filmreife Einsatz war allerdings vergebens: Die Polizei entdeckte nach eigenen Angaben vom Freitag den 30-Jährigen in Bremervörde (Landkreis Rotenburg) in einem Treppenhaus hinter Kartons und brachte ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl über eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr wegen Drogengeschäften. Er hielt sich am Donnerstag in der Wohnung eines Bekannten im zweiten Stock auf, als Fahnder ihn aufforderten, herauszukommen.