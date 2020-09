Mannheim

SV Waldhof will guten Auswärtsstart bei Favorit Dresden

25.09.2020, 17:24 Uhr | dpa

Der SV Waldhof Mannheim hofft im Spiel bei Dynamo Dresden auf einen guten Auswärtsstart in der 3. Fußball-Liga, hat aber einen gewissen Respekt vor dem Zweitliga-Absteiger. "Dynamo nimmt zurecht die Favoritenrolle in Anspruch", sagte Waldhof-Coach Patrick Glöckner zwei Tage vor dem Duell am Sonntag (13.00 Uhr) in Sachsen. "Das ist ein Spiel, das uns alles abverlangen wird."

Trotz des etwas enttäuschenden 2:2 zum Saisonstart gegen Viktoria Köln planen die Mannheimer dennoch, das eigene Spiel durchzusetzen. Nach überstandener Verletzung rückt Onur Ünlücifci vermutlich wieder in den Kader, Verteidiger Gerrit Gohlke hat zumindest das Training wieder aufgenommen.