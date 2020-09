Potsdam

Brandenburger Landtagsabgeordneter hat kein Coronavirus

25.09.2020, 17:32 Uhr | dpa

Der erste Verdacht auf eine Corona-Infektion bei einem Brandenburger Landtagsabgeordneten hat sich nicht bewahrheitet. Nach Vorlage des medizinischen Testergebnisses habe sich der Verdacht nicht bestätigt, teilte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Steeven Bretz, am Freitag in Potsdam mit. Der CDU-Abgeordnete Julian Brüning hatte nach Fraktionsangaben am Mittwochabend Erkältungssymptome gehabt und war am Donnerstag zum Arzt gegangen. Er war vorerst in Quarantäne. Drei CDU-Abgeordnete, die mögliche Kontaktpersonen waren, nahmen deshalb nicht an der Plenarsitzung am Freitag teil.