Schwerin

Schüler an Grundschule positiv auf Corona getestet: Schwerin

25.09.2020, 19:11 Uhr | dpa

An der Schweriner Friedensschule ist ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach den Ermittlungen des Gesundheitsamtes der Landeshauptstadt gibt es keine Kontaktpersonen im schulischen Umfeld oder in der Klasse des Schülers, wie die Stadtverwaltung am Freitagabend mitteilte. Kontaktpersonen aus dem familiären Umfeld würden derzeit getestet. Für den Schulbetrieb der Grundschule ergäben sich keine Konsequenzen. In den vergangenen Wochen hatte es den Angaben zufolge in Schwerin vereinzelte Corona-Fälle bei Reiserückkehrern gegeben.