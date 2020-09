Magdeburg

SC Magdeburg gewinnt Bundesliga-Generalprobe

25.09.2020, 20:39 Uhr | dpa

Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat den abschließenden Test der Saisonvorbereitung gegen Ligakonkurrent TSV Hannover-Burgdorf mit 28:21 (13:10) gewonnen. Damit holte der SCM acht Siege aus acht Testpartien. Bester Werfer für den SCM war Tim Hornke (9), für die Gäste traf Ilia Brozovic (5) am häufigsten.

Beide Teams begannen konzentriert, spielten die Angriffe lang aus, die Partie blieb eng. Ein Doppelschlag von Matthias Musche (7:5/13.) brachte die erste Zwei-Tore-Führung. Viel weiter konnten sich Magdeburger nicht absetzen, weil beide Seiten nun auch Fehler machten. Dennoch gingen der SCM mit drei Toren Vorsprung in die Pause. Magdeburg kam besser aus der Kabine und setzte sich auf sechs Tore ab (18:12/35.). Danach fehlte aber der Spielfluss, so dass Hannover etwas verkürzte. Zwar kam Hannover sogar nach Acht-Tore-Rückstand noch einmal heran, am SCM-Sieg änderte das aber nichts mehr.