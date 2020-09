Trier

Sechs Männer werden im Bistum Trier zu Priestern geweiht

26.09.2020, 01:41 Uhr | dpa

Der Trierer Bischof Stephan Ackermann weiht am Samstag (9.00) gleich sechs Männer zu Priestern. Wegen der Corona-Pandemie ist die Teilnahme an der Zeremonie im Dom selbst nicht möglich, das Bistum streamt den Gottesdienst aber im Internet. In den vergangenen Jahren hatte es nach den Worten von Ackermann im Bistum Trier jeweils nur zwei bis drei Priesterweihen gegeben. Er sieht die diesmal ungewöhnlich hohe Zahl als "ein Geschenk". Die Ausbildung zum Priester dauert acht Jahre.