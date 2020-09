Lutherstadt Wittenberg

FDP wählt Kandidatenliste für die Landtagswahl

26.09.2020, 02:03 Uhr | dpa

Die FDP Sachsen-Anhalt stellt in Wittenberg ihre Kandidatenliste für die Landtagswahl im kommenden Sommer auf. Bei einem Parteitag heute tritt die Magdeburgerin und Vize-Parteichefin Lydia Hüskens für den Spitzenplatz an. Gegenkandidaten meldeten sich vorab nicht. Die 56-Jährige ist eine erfahrene Landespolitikerin und saß bereits zwischen 2002 und 2011 für die Liberalen im Magdeburger Landtag.

Bei den darauf folgenden zwei Landtagswahlen reichte es für die FDP nicht für den Sprung über die Fünfprozenthürde. Im kommenden Jahr will die Partei wieder ins Magdeburger Parlament zurückkehren. Die Liberalen haben nach eigenen Angaben rund 1300 Mitglieder.

Zuletzt hatte FDP-Parteichef Frank Sitta angekündigt, sein Amt zum Parteitag zur Verfügung zu stellen. Er hatte nach einem internen Streit um die Verteilung der Spitzenplätze für Landtags- und Bundestagswahl seinen Rückzug aus der Berufspolitik verkündet.

Die Landesliste für die Bundestagswahl im kommenden Herbst will die FDP am Sonntag in Wittenberg aufstellen. Prominente Gastredner sind nicht eingeladen. Wegen der Corona-Pandemie wurde entschieden, das Parteitagsprogramm auf ein Minimum zu beschränken, sagte Hüskens.