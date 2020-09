Willingen (Upland)

Bouffier will trotz Coronakrise wieder schwarze Null ab 2024

26.09.2020, 13:25 Uhr | dpa

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) will trotz der Corona-Pandemie in vier Jahren wieder eine schwarze Null im Landeshaushalt erreichen. Die Hilfszahlungen und Kredite in der Krise könnten nicht unendlich sein, sagte er auf dem Landesparteitag im nordhessischen Willingen: "Deshalb werden wir ab dem Jahr 2024 - so wie wir das in den letzten Jahren immer gemacht haben - wieder einen Haushalt ohne neue Schulden vorlegen."

Der Landtag hatte im Sommer mit den Stimmen der Regierung ein Sondervermögen in Höhe von zwölf Milliarden Euro verabschiedet. Es soll die Folgen der Corona-Krise finanzieren. Bis Ende 2023 dürfen Kredite aufgenommen werden, beispielsweise um Steuerverluste des Landes und der Kommunen auszugleichen.

Im Mittelpunkt des Landesparteitags steht die Wiederwahl von Bouffier zum CDU-Landesvorsitzenden. Er will zum sechsten Mal Parteichef werden. Auch eine Satzungsänderung ist Thema, um künftige Parteitage wegen der Corona-Pandemie mit reduzierter Delegiertenzahl möglich zu machen. Wegen Covid-19 steht der Parteitag besonders im Fokus. Für die 352 Delegierten gelten strenge Corona-Regeln.