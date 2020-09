Marienberg

Moor-Lehrpfad im Erzgebirge wiedereröffnet

26.09.2020, 14:57 Uhr | dpa

Nach einer kompletten Überarbeitung ist im Erzgebirge der Moor-Lehrpfad "Stengelhaide" wieder eröffnet worden. Besucher können auf dem zwei Kilometer langen Rundweg ab jetzt wieder das Ökosystem Moor entdecken, wie der staatliche Waldbetrieb Sachsenforst am Samstag mitteilte. Moore seien wichtig für den Klimaschutz, weil sie in ihren Torfschichten große Mengen Kohlenstoff speicherten. Der Lehrpfad bei Marienberg war 2002 eingerichtet worden. In diesem und dem vergangenen Jahr wurde er rundum erneuert.