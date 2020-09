Halle (Saale)

Hallescher FC unterliegt gegen Spitzenclub Ingolstadt

26.09.2020, 16:10 Uhr | dpa

Fußball-Drittligist Hallescher FC hat einen Sieg im ersten Heimspiel der Saison klar verpasst. Die Mannschaft von Trainer Florian Schnorrenberg unterlag dem FC Ingolstadt am Samstag 0:2 (0:0). Marcel Gaus (55. Minute) brachte den Relegations-Verlierer der Vorsaison vor 2428 Zuschauern mit einem sehenswerten Schuss in Führung. Stefan Kutschke (68.) sicherte den letztlich verdienten Erfolg, durch den Ingolstadt die Tabellenführung übernahm. Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Dominik Franke (83.) beendete der FCI das Spiel in Unterzahl.

Im Rahmen des Spiels war zudem herausgekommen, dass Sportdirektor Ralf Heskamp nicht vom HFC zu Dynamo Dresden wechselt. Der 55-Jährige war bei Dresden einer von fünf Kandidaten für den Posten des kaufmännischen Geschäftsführers. "Ich habe jetzt die Entscheidung getroffen, unabhängig davon, wie sich Dresden entscheiden möchte, den eingeschlagenen Weg mit dem HFC weiterzugehen", sagte Heskamp am Samstag bei "MagentaSport". Der Sportchef steht in Halle noch bis Ende 2022 unter Vertrag.

Mit dem Derbysieg gegen Magdeburg im Rücken startete der HFC mit großem Selbstvertrauen und bestimmte das Spiel. Allerdings ließ das Teams Chancen wie jene durch Dennis Mast (11.) ungenutzt. Bei Ingolstadt war in der Offensive zunächst nicht viel zu sehen, nicht ein Schuss ging in der ersten Halbzeit aufs Tor. Das besserte sich nach dem Wechsel, als Gaus seinen Schlenzer von der linken Strafraumseite traumhaft im langen Eck versenkte. Torjäger Kutschke sorgte nach einem langen Ball mit einem feinen Heber für die Entscheidung.