Union verhandelt um Transfer von Liverpool-Torwart Karius

26.09.2020, 19:12 Uhr | dpa

Der 1. FC Union verhandelt mit Torwart Loris Karius und dessen gegenwärtigem Club FC Liverpool über einen Transfer. "Loris Karius ist ein möglicher Neuzugang", bestätigte der Berliner Manager Oliver Ruhnert nach dem 1:1 am Samstag in der Fußball-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach dem Pay-TV-Sender Sky. Die Gespräche seien fortgeschritten, aber fix sei der Wechsel noch nicht, schloss Ruhnert an.

Der Manager will die angestrebte Verpflichtung eines weiteren Torhüters nicht als Vertrauensentzug für die jetzige Nummer eins, Andreas Luthe, werten, den Union vom FC Augsburg geholt hat. "Andi Luthe ist dafür mit verantwortlich, dass wir hier einen Punkt geholt haben. Mit ihm sind wir sehr zufrieden", betonte Ruhnert in Mönchengladbach.

Karius spielt in den Planungen von Liverpool-Trainer Jürgen Klopp keine Rolle mehr. Der 27-Jährige war bereits an Besiktas Istanbul ausgeliehen worden, kehrte aber im Mai zurück. Karius hat schon 91 Spiele für den FSV Mainz 05 in der Bundesliga bestritten.