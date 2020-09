Osterholz-Scharmbeck

Brand zerstört Reihenhäuser: Hunderttausende Euro Schaden

26.09.2020, 19:58 Uhr | dpa

Drei Reihenhäuser sind bei einem Brand in Osterholz-Scharmbeck zerstört worden. Der Schaden geht in die Hunderttausende Euro, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten am Samstag in der Stadt im Landkreis Osterholz an der Hand verletzt. Drei der Häuser sind vorerst unbewohnbar. Bei einem vierten Haus werde derzeit geprüft, ob es wieder betreten werden kann.

Die Polizei ermittelt im Zusammenhang mit dem Brand nach eigenen Angaben gegen einen 19-Jährigen. Er hatte das Feuer entdeckt und gemeldet und bis kurz vor Ausbruch der Flammen an einem der Dächer der Häuser gearbeitet. Insgesamt waren rund 100 Rettungskräfte im Einsatz.