Konstanz

Fünf Männer wollen Rathauschef in Konstanz werden

27.09.2020, 02:33 Uhr | dpa

Eigentlich sollte der neue Oberbürgermeister in Konstanz bereits am 5. Juli gewählt werden, wegen der Corona-Pandemie fiel dies jedoch ins Wasser. Am Sonntag stellen sich neben dem seit 2012 amtierenden Oberbürgermeister Uli Burchardt (CDU) noch vier weitere Kandidaten zur Wahl. Eine eventuell notwendige Neuwahl wurde für den 18. Oktober festgelegt.

Der 49-jährige Konstanzer Uli Burchardt ist seit acht Jahren Oberbürgermeister der größten Stadt am Bodensee. Er ist studierter Förster, Unternehmensberater und CDU-Mitglied.

Der 57-jährige Jury Martin ist unabhängiger Kandidat, in Konstanz geboren und aufgewachsen. Der gelernte Schlosser und Diplomingenieur in Raumfahrttechnik ist selbstständig.

Der 41-jährige Luigi Pantisano ist Bauzeichner, Architekt, Stadtplaner. Er wird von ökologischen und sozialen Wählervereinigungen und Parteien und von einem Bündnis aus unabhängigen Einzelpersonen unterstützt.

Andreas Hennemann ist 40 Jahre alt. Der Rechtsanwalt ist SPD-Mitglied und wurde von der lokalen SPD unterstützt.

Der 53-jährige Andreas Matt (parteilos) aus Freiburg ist Diplom-Betriebswirt. Er arbeitete zehn Jahre bei den Stadtwerken Konstanz, später in Istanbul. Seit März 2020 lebt er wieder in Konstanz.