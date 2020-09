Lutherstadt Wittenberg

FDP Sachsen-Anhalt wählt Kandidaten für Bundestagswahl

27.09.2020, 03:02 Uhr | dpa

Vertreter der FDP Sachsen-Anhalt bestimmen ihre Kandidaten für die Bundestagswahl im kommenden Herbst. Für den Spitzenplatz tritt bei einem Parteitag am Sonntag (10.00 Uhr) in Wittenberg der Stendaler Marcus Faber an. Er will damit die Position von Frank Sitta übernehmen. Der bisherige Landeschef war im Streit um die Besetzung der Spitzenkandidaturen für Landtags- und Bundestagswahl zurückgetreten und hatte seinen Rückzug aus der Bundespolitik angekündigt.

Der Verteidigungsexperte Faber schaffte es 2017 auf Listenplatz 2 für die sachsen-anhaltischen Liberalen ins Berliner Parlament. Die Partei hat nach eigenen Angaben im Land rund 1300 Mitglieder. Bis zu 130 von ihnen werden zum Wahl-Parteitag erwartet.

Bereits am Samstag hatten sich die Liberalen in Wittenberg versammelt und ihre Kandidaten für die Landtagswahl am 6. Juni 2021 bestimmt. Auf Platz 1 wurde die 56-Jahre alte Magdeburgerin Lydia Hüskens gewählt. Im Landtag ist die FDP derzeit nicht vertreten.