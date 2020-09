Nürburg

24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring wieder gestartet

27.09.2020, 10:13 Uhr | dpa

Motorsportfans drängen sich in Vor-Corona-Zeiten an der Nordschleife des Nürburgrings. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring ist am Sonntagmorgen wieder aufgenommen worden. Nach 9:45 Stunden Unterbrechung ging es um 8.18 Uhr auf der Traditionsstrecke in der Eifel weiter. Am Samstag war das Rennen nach gut sieben Stunden aus Sicherheitsgründen unterbrochen worden. Grund waren starke Regenfälle, die in einigen Abschnitten der Rennstrecke zu Aquaplaninggefahr geführt haben. Vor der Unterbrechung durch die Rennleitung hatte es bereits mehrere Unfälle gegeben, die jedoch ohne Verletzte und nur mit Sachschäden verliefen. Das Rennen für Tourenwagen und GT-Autos endet um 15.30 Uhr.