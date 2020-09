Altötting

Gruppenschlägerei in Altötting: Mann mit Stichverletzung

27.09.2020, 10:16 Uhr | dpa

Bei einer Schlägerei am Bahnhof von Altötting soll ein 24-Jähriger einen anderen Mann in den Oberschenkel gestochen haben. "Die Tatwaffe ist sichergestellt, derzeit laufen die Ermittlungen", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. In die Schlägerei am Samstagabend waren den Angaben zufolge mindestens zwölf Menschen verwickelt. Den Handgreiflichkeiten vorausgegangen war ein lautstarker Streit zwischen zwei Männergruppen aus zunächst ungeklärter Ursache.

Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht. Der 24 Jahre alte Tatverdächtige aus Bergisch Gladbach wurde in seinem Hotelzimmer in der Nähe des Bahnhofs festgenommen.