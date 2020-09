Saarbrücken

Saar-Grüne regen Haustier-Chip-Lesegeräte bei Polizei an

27.09.2020, 10:22 Uhr | dpa

Polizei und Feuerwehr sollten nach einem Vorschlag der Grünen im Saarland mit Lesegeräten für ID-Chips von Haustieren ausgestattet werden, damit Tierhalter bei Unfällen schneller ausfindig gemacht werden können. "Wir brauchen in jedem Streifenwagen und bei jeder Feuerwehr ein Haustier-Chiplesegerät", forderte die stellvertretende Landesvorsitzende Jeanne Dillschneider am Sonntag in Saarbrücken. "Wird ein Haustier überfahren, haben die Halterinnen und Halter ein Recht, über den Tod ihrer geliebten Katze oder ihres geliebten Hundes informiert zu werden." Und verletzte Fundtiere könnten schnell wieder nach Hause gebracht werden.