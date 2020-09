Möckern

DWD: Viel Regen in Sachsen-Anhalt gefallen

27.09.2020, 10:53 Uhr | dpa

Ein Regengebiet hat in Sachsen-Anhalt am Wochenende verbreitet für viel Niederschlag gesorgt. Den meisten Regen gab es am Samstag in Loburg im Jerichower Land, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Leipzig mitteilte. Dort fielen binnen eines Tages 34,3 Liter pro Quadratmeter. Nur unwesentlich weniger fiel in Düben im Kreis Wittenberg und in Nedlitz im Jerichower Land (je 33,4 Liter pro Quadratmeter).

Die Stationen des DWD meldeten aus fast allen Regionen in Sachsen-Anhalt Niederschlagsmengen von mehr als 20 Litern pro Quadratmeter binnen 24 Stunden. Ausreißer war Rodleben bei Dessau-Roßlau: Dort kamen nur 5,1 Liter runter.

Laut Wetterdienst bleibt es erstmal herbstlich kühl mit Temperaturen zwischen 8 und 15 Grad. Von Altmark bis Börde könnte es am Sonntag leicht bis mäßig regnen. Am Montag soll sich verbreitet die Sonne zurückmelden.