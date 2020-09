Torgau

Grundschüler in Torgau positiv auf Corona getestet

27.09.2020, 15:26 Uhr | dpa

Ein Grundschüler in Torgau ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Viertklässler habe Symptome gezeigt und sei deshalb vom Kinderarzt getestet worden, teilte das Landratsamt des Landkreises Nordsachsen am Sonntag mit. Entwarnung gab es dagegen für alle Mitschüler und Kontaktpersonen des Schülers. Sie seien am Freitag ebenfalls getestet worden, und alle 120 Laborbefunde seien negativ.

Auch im Nachbarlandkreis Leipzig gibt es zwei Coronafälle an einer Schule. Am Gymnasium Markranstädt wurde das Virus bei zwei Schülern der zwölften Klasse nachgewiesen. 73 enge Kontaktpersonen der Betroffenen seien in Quarantäne, teilte der Landkreis Leipzig am Sonntag mit.