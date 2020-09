Lohne (Oldenburg)

Schule in Lohne schließt wegen Corona-Fällen für zwei Tage

27.09.2020, 16:47 Uhr | dpa

Wegen positiver Corona-Testergebnisse schließt die Stegemannschule in Lohne (Kreis Vechta) am Montag und Dienstag. Dies habe die Schulleitung in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt entschieden, teilte ein Sprecher des Landkreises Vechta mit. Am Sonntag wurde das positive Testergebnis einer Lehrerin gemeldet. Bereits am Freitag war das Virus bei einem Jungen und einem Mädchen aus der Schule nachgewiesen worden. Die neu Infizierte sei keine enge Kontaktperson der beiden Schüler gewesen. Deswegen sei es wichtig, sich einen Überblick über die Kontakte zu verschaffen und zu prüfen, ob die Fälle unabhängig voneinander aufgetreten seien oder es einen Zusammenhang gebe, teilte die Leiterin des Gesundheitsamtes, Sandra Guhe, mit.