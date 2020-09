Mönchengladbach

Alster Hamburgs Hockey-Damen gelingt erster Sieg: Rückrunde

27.09.2020, 16:49 Uhr | dpa

Hamburg (dpa/lno) – Nach drei Niederlagen in Serie in der Rückrunde der Feldhockey-Bundesliga haben die Damen vom Club an der Alster wieder einen Erfolg feiern können. Am Sonntag setzte sich der Titelverteidiger glatt 4:0 (2:0) gegen den Berliner HC durch. "Wir waren heute aggressiv und haben sehr gut verteidigt. Das war der Schlüssel zum Erfolg, denn wir haben kaum Konter zugelassen, was uns zuletzt das Genick gebrochen hat", sagte Trainer Jens George.

Mit dem Sieg festigte Alster auch den dritten Platz in der A-Staffel vor dem Lokalrivalen Harvestehuder THC. Das Team von Christian Blunck musste am Wochenende zwei Niederlagen hinnehmen. Dem 1:2 (0:0) gegen Düsseldorf folgte am Sonntag ein 0:1 (0:0) gegen den Mannheimer HC. Dabei erzielten die Gäste den entscheidenden Treffer in der letzten Sekunde per Strafecke. "Das ärgert uns natürlich maßlos", räumte Blunck ein. Der Großflottbeker THGC, der am Samstag dem Berliner HC mit 2:3 unterlegen gewesen war, hatte am Sonntag spielfrei, weil die Partie gegen die Zehlendorfer Wespen aufgrund eines Corona-Falles bei den Gästen kurzfristig abgesagt worden war.

Die Herren vom Uhlenhorster HC rückten in der A-Staffel dank des 2:0 (1:0)-Erfolges beim Nürnberger HTC vorläufig auf den zweiten Platz, profitierten dabei aber auch vom 3:2 (1:1) des Hamburger Polo Clubs beim Crefelder HTC. Die Alster-Herren konnten sich über ein 2:2 (1:1) bei Rot-Weiss Köln freuen, während sich die HTHC-Herren nach ihrer Quarantäne-Zwangspause mit einem 2:2 (1:1) gegen den TSV Mannheim zufriedengeben mussten. Und das, obwohl das Team von Christoph Bechmann die letzten 18 Minuten der Partie in Überzahl agierte.