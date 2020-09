Schwerin

Paddler kentert, übersteht sieben Stunden in Schweriner See

27.09.2020, 18:34 Uhr | dpa

Ein Paddler ist bei Regenwetter auf dem Schweriner See verunglückt und hat sich nach rund sieben Stunden im Wasser retten können. Wie eine Sprecherin der Wasserschutzpolizei am Sonntag erklärte, war der 53-jährige Schweriner bei widrigen Wetterbedingungen am Samstag mit einem Doppelkajak auf den See hinausgefahren. Dort sei der Mann bei auffrischendem Wind und 17 Grad Wassertemperatur am Nachmittag gekentert. Wegen des schlechten Wetters habe niemand seine Hilferufe bis zum Einbruch der Dunkelheit bemerkt. Er habe sein Boot an einer Fahrwassertonne zurückgelassen und sich an einem wasserdichten Behältnis, in dem normalerweise Wertsachen gelagert werden, Richtung Landtagsschloss treiben lassen. Dort bemerkte ihn nach Mitternacht der Objektschutz, als er stark unterkühlt an Land ging. Der Mann kam in eine Klinik. "Sein Plus war, dass der Mann eine gute Kondition hatte", sagte die Polizeisprecherin. Nach dem Kajak werde noch gesucht.