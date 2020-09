Grafschaft

Grafschaft bestätigt Bürgermeister Juchem im Amt

27.09.2020

Bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag in Grafschaft im Kreis Ahrweiler haben die Bürger Amtsinhaber Achim Juchem (CDU) im Amt bestätigt. Der einzige Kandidat bekam laut vorläufigem Ergebnis 81,9 Prozent der Stimmen, wie die Gemeindeverwaltung nach Auszählung aller Stimmen mitteilte. Damit kann Juchem eine dritte Amtsperiode antreten. Grafschaft an der Landesgrenze mit Nordrhein-Westfalen hat rund 8860 Wahlberechtigte und fast 11 000 Einwohner.