Laschet: CDU hat in Düsseldorf "geschlossen gekämpft"

27.09.2020, 20:41 Uhr | dpa

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat seinem CDU-Kollegen Stephan Keller zum Erfolg bei der Stichwahl zum Düsseldorfer Oberbürgermeister gratuliert. In keiner Landeshauptstadt eines Flächenlandes gebe es derzeit einen CDU-Oberbürgermeister, betonte Laschet am Sonntag. Die Düsseldorfer und Stephan Keller hätten die "Ehre der CDU" gerettet. "Wir können auch in großen Städten gewinnen." Der Sieg sei auch möglich gewesen, weil die CDU in der Stadt "geschlossen gekämpft" habe.

Zudem sagte der Ministerpräsident mit Blick auf den Wahltag: "Wir haben Düsseldorf gewonnen, wir haben Mülheim an der Ruhr zurück gewonnen, wir haben in Oberhausen gewonnen und in ganz vielen Landkreisen. Ein paar Städte haben wir leider auch verloren, und deshalb ist es umso besser, dass die Landeshauptstadt einen neuen Oberbürgermeister hat."