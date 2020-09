Haan

Zusammenstoß beim Linksabbiegen: Zwei Schwerverletzte

28.09.2020, 05:56 Uhr | dpa

Beim Linksabbiegen in Haan (Kreis Mettmann) ist eine Autofahrerin mit ihrem Wagen mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen. Beide Fahrer wurden am Sonntagabend schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die 29-Jährige habe den Wagen eines 81-Jährigen übersehen. Dieser habe dem Auto der Frau nicht mehr ausweichen können. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.